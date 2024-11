Das Restaurant „Lendring“ im Haus Triest blickt auf turbulente Zeiten zurück: Mitte März musste das Lokal in der Villacher Straße 3 ein ganz anderes Süppchen kochen und mit Verbindlichkeiten in der Höhe von 497.000 Euro Konkurs anmelden. Doch Janin Baumann und ihr Lebensgefährte Christoph Überbacher dachten so ganz und gar nicht ans Aufgeben, legten einen Sanierungsplan vor und nutzten die Sommermonate für eine kreative Schaffenspause für ihr gemeinsames Unternehmensprojekt.