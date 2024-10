Seit mehr als 25 Jahren gibt es das Motodrom Harley-Davidson in der Kärntner Landeshauptstadt, seit mittlerweile acht Jahren ist der Store am Südring-Ecke Lodengasse beheimatet. Aber nicht nur Motorrad-Freunde kommen im Motodrom auf ihre Kosten, auch in kulinarischer Hinsicht hat das angeschlossene Lokal mittlerweile einiges zu bieten. Was als kleines Boutique-Café vor zwei Jahren begann, wurde jetzt auf neue Beine gestellt.