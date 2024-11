Qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden, ist in der Hotellerie und Gastronomie heute wichtiger denn je. In einem Markt, der kontinuierlich auf Innovation und Gastfreundschaft setzt, wurden dieser Tage im Rahmen der Fachmesse „Alles für den Gast“ die besten Arbeitgeber der Branche ausgezeichnet. Die Verleihung des Falstaff-Profi-„Arbeitgeber-Checks“ ist eine Anerkennung für jene Unternehmen, die in ihren Arbeitsmodellen und Karrierestrategien Herausragendes leisten und damit für die besten Talente besonders attraktiv sind.

Und in der Kategorie Restaurant mischte das Klagenfurter Restaurant „Magdas Lokal“ mit einem zweiten Platz in der Kategorie „Arbeitgeber des Jahres 2024“ ganz vorne mit. Für das „Magdas“ ist das heuer bereits die dritte Auszeichnung.

Erfolgsrezept

Geschäftsführer Salvatore Balsamo und sein elfköpfiges Team freuten sich heuer nämlich schon über eine Falstaff-Gabel (83 Punkte) im Restaurant- und Gasthausguide 2024 und die Aufnahme als Kärntner Genuss-Wirt ins Genussland Kärnten. Das Lokal der Caritas ist auch ein Slow-Food-Betrieb und bezieht viele Produkte aus der Region. Jetzt kommt mit dem zweiten Platz als „Arbeitgeber des Jahres 2024“ in der Kategorie Restaurants eine Auszeichnung des Branchenmagazins „Falstaff Profi“ hinzu. Balsamo ist vor Freude ganz aus dem Häuschen. Sein Erfolgsrezept? „Wir sind authentisch und lieben, was wir tun.“

Die Gäste des „Magdas“ im Herzen von Klagenfurt erwartet mit österreichischer Küche und internationalen Gerichten, wie Speisen im Orient-Style, ein etwas anderer Mittagstisch. Im Lokal von Welt arbeiten Menschen aus sieben Nationen. Hier werden Jugendliche sowie junge Erwachsene mit Flucht- und Migrationshintergrund oder besonderem Förderbedarf ausgebildet.