Heute Mittwoch, 20. November, eröffnete in Poggersdorf ein neuer Spar-Supermarkt. Auf rund 800 Quadratmetern bietet der Nahversorger über 10.000 Artikel für den täglichen Bedarf, Produkte aus aller Welt und Lebensmittel aus der unmittelbaren Umgebung. „Durch den Spar-Supermarkt entstehen auch neue, zusätzliche Arbeitsplätze“, sagt Paul Bacher, Geschäftsführer von Spar Kärnten und Osttirol. Insgesamt schafft der neue Spar 22 Arbeitsplätze, die Marktleitung übernimmt Maria Golavcnik.

Das Sortiment des neuen Marktes Poggersdorf umfasst auch frische Backwaren aus der hauseigenen Backstation, ein umfangreiches Obst- und Gemüseangebot sowie eine Feinkost-Abteilung mit Frischfleisch in Bedienung. Die große Weinabteilung ergänzt das Angebot. Zusätzlich steht Kundinnen und Kunden Kaffee zum Mitnehmen für den Genuss unterwegs zur Verfügung.

Produkte aus der Region

Aus der Region kommen die Schinkenspezialitäten der Tann, die in Wernberg produziert werden, Dinkel- und Dinkelvollkornmehl vom Biohof Müller-Kordesch aus Globasnitz, Brot von der Bäckerei Taumberger aus Klagenfurt, Hartwürstel von der Fleischerei Plautz – ebenfalls aus Klagenfurt – und Pizzen von „O sole mio“ aus Maria Rain. Wer Kärntner Nudeln mag, wird die Produkte der Norischen Nudelwerkstatt aus Guttaring lieben.

Am Dach des Marktes befindet sich eine Photovoltaikanlage mit 180 Modulen auf 360 Quadratmetern, die Strom erzeugt. Beheizt wird der Markt durch Wärmerückgewinnung aus der Abwärme, und eine Luftwärmepumpe sorgt für die Wärmeversorgung. Die Preise werden mittels elektronischer Preisauszeichnung ausgewiesen. „Diese erleichtert unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit, weil das Umetikettieren von Hand wegfällt. Zudem trägt der Verzicht auf Papieretiketten und die Nutzung elektronischer Displays zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei“, sagt Bacher. Zwei der insgesamt 55 Parkplätze sind mit E-Tankstellen ausgestattet.

Anlässlich der Eröffnung spendet Spar Kärnten und Osttirol 1500 Euro an den Sozialfonds der Marktgemeinde Poggersdorf. Diese Unterstützung kommt sozial bedürftigen Gemeindebürgern zugute. Mit der Eröffnung des neuen SPAR-Supermarktes in Poggersdorf entstehen. Geöffnet hat der Nahversorger von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.50 bis 19 Uhr und samstags von 6.50 bis 18 Uhr.