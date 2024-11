Seit mehr als drei Jahren sitzen die Klagenfurter Schwimmer auf dem Trockenen: Im August 2021 wurde das alte Hallenbad aus Sicherheitsgründen gesperrt, die Umsetzung eines Neubaus am Südring stagniert. Jetzt reicht es Gudrun Thun-Hohenstein, Großmutter von vier Kindern: Am Samstag, 9. November, organisiert sie eine Demonstration für den Bau eines Hallenbades vor dem Rathaus. „Villach, Spittal oder St. Veit haben ein Hallenbad, Klagenfurt hat nur Schulden. Es gibt für die Bevölkerung, egal ob groß oder klein, in den Monaten, in denen der See nicht genutzt werden kann, nichts, um sich sportlich und lustig zu bewegen“, sagt sie.