Wir scheinen in einer Zeit zu leben, in der es sämtlichen Dreck an die Oberfläche spült. Dinge, die jahrelang im Untergrund brodelten, kommen zutage und wollen neu betrachtet werden. Dann gibt es die Möglichkeit, aufzuräumen und es künftig besser zu machen. Oder aber zu beschönigen, zu verschleiern und so weiterzuwurschteln wie bisher. Klagenfurt ist Spitzenreiter in Zweiterem.