Es weihnachtet sehr! In der Klagenfurter Innenstadt hängt bereits die Weihnachtsbeleuchtung, der Christbaum am Neuen Platz, unmittelbar vor dem Rathaus präsentiert sich in seiner vollen Pracht. Rund um den Baum wird emsig gearbeitet, Hütten werden aufgebaut, Kabel angeschlossen, Lichter installiert. Am 16. November ist es dann so weit: Der Klagenfurter Christkindlmarkt öffnet seine Pforten. 52 Händler, Gastronomen und Fahrgeschäfte – heuer mit insgesamt sechs neuen Betreibern – werden vor Ort Handwerksgegenstände, Geschenkartikel, kulinarische Köstlichkeiten oder schlichtweg spaßige Runden mit dem Ringelspiel für Groß und Klein anbieten. „Es ist eine Stadt in der Stadt“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bei der offiziellen Präsentation. „Unser Christkindlmarkt hat eine große Tradition. Brauchtum ist mir sehr wichtig und diesen gilt es auch weiterzutragen“, so der Marktreferent weiter.