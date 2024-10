35 Millionen fehlen in Klagenfurt derzeit um ein ausgeglichenes Budget 2025 erstellen zu können. Vor allem die Liquidität bereitet Sorgen. In den letzten Jahren hat sich die Stadt im Gebührenhaushalt bedient, um den operativen Haushalt (Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) zu stützen, was in einer internen Verschuldung von 67 Millionen Euro resultiert. Das Geld muss ab 2025 in Raten bis 2029 zurückgezahlt werden, da mit diesem Geld die Kläranlage saniert werden muss. Es droht ein Engpass an Mitteln, die zur sofortigen Zahlung bereitstehen, und damit die Zahlungsunfähigkeit der Stadt.