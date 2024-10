Vom Schnee fehlt bisher noch jede Spur, ein Hauch von Winter zieht trotzdem schon durch die Klagenfurter Innenstadt. Am Donnerstagmorgen wurde der große Christbaum am Neuen Platz aufgestellt, bereits am Montag startete die Stadt mit der Installation der Weihnachtsbeleuchtung. Es sind Arbeiten, die ihren Preis haben.