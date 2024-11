Der Fußball Bundesligist Austria Klagenfurt eröffnet am Montag, 25. November, einen Pop-up-Store am Neuen Platz 5 in Klagenfurt. Dieser bietet Anhängern des Kärntner Klubs die Möglichkeit, sich in der bevorstehenden Adventzeit mit Fan-Artikeln und Geschenkideen einzudecken. Neben dem regulären Sortiment wird auch eine Weihnachtskollektion angeboten. „Wir wollen unseren Fans in der Weihnachtszeit etwas Besonderes bieten und gleichzeitig näher an die Menschen in der Stadt heranrücken“, sagt Geschäftsführer Peer Jaekel.

Der Pop-up-Store bietet eine breite Auswahl an Artikeln, von Trikots und Schals bis hin zu Accessoires und saisonalen Produkten. Die zentrale Lage am Neuen Platz macht das temporäre Geschäft leicht erreichbar. Der Store ist bis zum 24. Dezember um 14 Uhr geöffnet.

Buntes Programm

Zur feierlichen Eröffnung am Montag werden Peter Pacult, Österreichs „Trainer der Saison“, sowie Abwehr-Chef Thorsten Mahrer und Mittelfeld-Antreiber Christopher Cvetko die Gäste im Pop-up-Store der Austria begrüßen und für Autogramm- und Foto-Wünsche zur Verfügung stehen. Am 3. Dezember (16.30 Uhr) haben sich Torhüter Simon Spari, Kosmas Gkezos und Jannik Robatsch angesagt.

Besonders die jungen Anhänger der Violetten sollten sich den 9. Dezember (16.30 Uhr) vormerken. Dann findet im Fan-Shop am Neuen Platz 5 ein „EA FC25“-Turnier statt, bei dem sie an der Konsole mit den Austria-Profis Florian Jaritz, Solomon Bonnah und Philipp Wydra zocken können. Am 17. Dezember (18.30 Uhr) bittet der bekannte Schriftsteller Egyd Gstättner zur Lesung aus seinem Roman „Der große Gogo“, der es sogar bei der Wahl zum „Fußballbuch des Jahres“ der Deutschen Akademie für Fußballkultur auf die Bestenliste geschafft hat.