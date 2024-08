Mit Fußball hat er eigentlich gar nichts zu tun. Niemand interessiert sich in seiner Familie allgemein für Sport, erzählt Fabian Schumi. In seiner Kindheit steht er trotzdem am Platz, zuerst in Draschitz, dann in Nötsch. Zu diesem Zeitpunkt muss Stefan Guggenberger nur aus dem Bett fallen, um sich mit seinem Vater Richtung SV-Donau-Platz in St. Ruprecht aufzumachen. Heute jubeln sie Seite an Seite in Waidmannsdorf – nicht am Rasen, sondern auf der Tribüne, der „Süd“, wie der Heimsektor im Wörthersee Stadion genannt wird.