Die City Arkaden Klagenfurt setzen ihre Herbst- und Winteroffensive fort. Nach den Eröffnungen der neu gestalteten Geschäftsflächen von Pandora und Rituals geht es nun Schlag auf Schlag: Am 20. November eröffnet im Obergeschoß „MASS Shoes“, Premiumanbieter für Markenschuhe und -handtaschen. Tommy Hilfiger, Caprice, Dr. Martens, Converse, Skechers oder BOSS sind nur einige der Top-Marken bei MASS Shoes.

Ebenfalls im November dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf die Eröffnung von „PhoneExpertsPlus“ freuen. Zusätzlich zum bestehenden Geschäft der „PhoneExperts“ im Basement wird eine erweiterte Palette an neuen Smartphones und Refurbed-Geräten, sprich „wie neu“, angeboten. Dazu gibt es ein großes, exklusives Sortiment der Marken Guess, Karl Lagerfeld und Just Elegance. „PhoneExpertsPlus“ ist auch exklusiver Partnershop von Wertgarantie, einem der größten Anbieter von Garantielösungen im Technikbereich.

Das Rituals-Geschäft in den City Arkaden in Klagenfurt wurde neu gestaltet © ©CityArkaden Klagenfurt

Weitere Highlights

Ein weiteres Highlight sei jetzt schon angekündigt: Im ersten Quartal des kommenden Jahres wird eine spezielle UV-Maschine Handycovers binnen Minuten individualisiert bedrucken können. Den Reigen der Neueröffnungen beschließt für heuer „Only & Sons“: Am 12. Dezember erfolgt – ebenfalls im Obergeschoß – die Eröffnung dieser jungen, ambitionierten Marke der Bestseller Group (u.a. VERO MODA, Jack & Jones, ONLY, Name it) für den modebewussten Mann. Hier dreht sich alles um Denim, vielfältig im Style aber immer modern, hochwertig und zu unschlagbaren Preisen.

Center Manager Ernst Hofbauer zur Entwicklung des Centers: „Die City Arkaden Klagenfurt sind und bleiben ein attraktiver Standort für Besucher und Mietpartner. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, im ersten Quartal 2025 weitere positive Nachrichten zu neuen interessanten Konzepten vermelden zu können, mit denen wir gerade in Verhandlung sind. “