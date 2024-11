Im Sommer 2021 wurde das Hallenbad in der Klagenfurter Gasometergasse aus Sicherheitsgründen geschlossen. Seitdem sitzen Schwimmerinnen und Schwimmer in der Landeshauptstadt auf dem Trockenen, denn einem Neubau des Alpe-Adria-Sportbades am Südring steht aktuell ein Feststellungsverfahren zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Weg. Die Verzögerung hat Auswirkungen auf die Projektkosten, die von 45 Millionen Euro (Stand 2021) auf laut Stadtkommunikation 77 Millionen (Stand 29. Oktober 2024) angewachsen sind.