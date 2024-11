„Ich habe 40 Jahre in Hamburg gelebt, jetzt bin ich zurück in Klagenfurt und bereue es fast wieder“, sagt Rudolf Gruhnwald, der als Kapitän dem Wasser immer verbunden war. Die Kärntner Landeshauptstadt verfügt mit dem Wörthersee zwar über eine große „Badewanne“ - deren Temperatur ist für die breite Masse der Bevölkerung allerdings mehr als zwei Drittel des Jahres nicht zum Schwimmen geeignet. Wer auf den Sprung ins Nass nicht verzichten möchte, muss ausweichen: nach Villach, St. Veit, Spittal oder ins Nachbarland Slowenien. Dort gibt es, was Klagenfurt seit mehr als drei Jahren fehlt: ein Hallenbad.