Der Bau eines neuen Hallenbades in Klagenfurt gleicht einer langen Pleiten-, Pech- und Pannenserie. Eigentlich hätten die Bauarbeiten am Südring unweit des Wörthersee Stadions längst starten sollen. Wie gesagt, hätten. Denn die Baubehörde im Magistrat hat im Februar des heurigen Jahres einen Antrag auf Einleitung eines UVP-Feststellungsverfahrens beim Amt der Kärntner Landesregierung gestellt. In einem solchen Verfahren wird geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig ist.