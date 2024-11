Seit mittlerweile zwölf Jahren betreibt Raphaela Kuchernig ein Kosmetik- und Make-up Studio in ihrer Heimatstadt Klagenfurt. Ihr Lebensgefährte Gerald Grassl stammt aus dem steirischen Mürztal und ist Architekt. In seiner Freizeit steht das Paar gerne am Herd. „In der Weihnachtszeit backen wir auch sehr gerne“, erzählen die 38-Jährige und ihr um drei Jahre älterer Partner, der zwischen Graz und Klagenfurt pendelt.