Eine Immobilie in bester Lage, nämlich im Herzen der Kärntner Landeshauptstadt, ist derzeit am Markt. Es handelt sich dabei um das historische Gebäude am Neuen Platz mit der Nummer 8, das erst seit wenigen Tagen zum Verkauf steht. Der Kaufpreis für das prestigeträchtige Objekt liegt im Millionen-Bereich.