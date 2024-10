Einen Tag nach der Nationalratswahl wurde in Ferlach gefeiert. Grund war nicht das Wahlergebnis – die FPÖ triumphierte mit fast 40 Prozent in einer Gemeinde, die von der SPÖ mit absoluter Mehrheit regiert wird – sondern die Eröffnung des Bildungscampus Josef-Friedrich-Perkonig, der aus der Eingliederung der Volksschule in der Josef-Marx-Gasse in die Josef-Friedrich-Perkonig-Volksschule hervorgegangen ist.