Der Großflohmarkt im Klagenfurter Stadtteil Viktring hat eine lange Tradition. Seit 1992 wird an jedem letzten Wochenende im April sowie an jedem ersten Wochenende im September auf dem ehemaligen Areal der Hexnstubn gustiert, gefeilscht und gekauft – hunderte Standler bieten ihre Waren zum Verkauf an, rund 30.000 Personen besuchen den gut etablierten und bei der Bevölkerung beliebten Flohmarkt. Am Freitag beginnen die Standler bereits um 6 Uhr mit den Aufbauarbeiten, am Samstag und Sonntag darf von 8 bis 16 Uhr gefeilscht werden.