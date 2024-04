Für die Organisatoren des traditionellen Großflohmarktes in Viktring war es im Herbst des Vorjahres ein Sprung ins kalte Wasser. Denn der Flohmarkt, der seit 1992 an jedem letzten Wochenende im April sowie an jedem ersten Wochenende im September stattfindet, stand vor einer ungewissen Zukunft. Und normalerweise kümmert sich der 62-jährige Klagenfurter Heinz Herbst als HNO-Arzt um das Wohl seiner Patienten und hatte bis zu dem Zeitpunkt, als er und seine beiden Geschwister entschieden, den gut etablierten und beliebten Flohmarkt in alter Tradition weiterzuführen, mit der Organisation einer Veranstaltung dieser Größenordnung noch nie etwas zu tun. Doch dank der Unterstützung seiner Familie und einer Handvoll Freunde – insgesamt 25 Personen – wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg. Und auch aktuell steht Familie Herbst (mittlerweile helfen 40 Personen mit) wieder im Dauereinsatz, denn in wenigen Tagen geht der Viktringer Großflohmarkt auf dem 4,3 Hektar großen Areal, auf dem bis vor wenigen Jahren noch das Lokal „Hexnstubn“ betrieben wurde, über die Bühne.