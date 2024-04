„Der Start war schwierig, mittlerweile haben wir aber genug Interessenten und die Wohnungen verkaufen sich gut“, spricht Ruth Kuchling, ihres Zeichens verantwortlich für den Bereich Marketing und Kommunikation der Handler-Gruppe, die sogenannte Vorverwertungsquote an. Das niederösterreichische Unternehmen steht für ganzheitliche Projektentwicklung und -ausführung und macht aus Lebensräumen Wirkungsräume. Mit dem jüngsten Projekt „Vitrino“ schreitet es in den Süden Österreichs, im Klagenfurter Stadtteil Viktring lässt man neuen Wohnraum für eine „aufstrebende Region“ entstehen.

„Die Lage ist ein klarer Pluspunkt der Immobilie“, weiß Geschäftsführer Michael Leifert. Projekte wie die Koralmbahn würden auf eine zusätzliche positive Entwicklung des Gebiets in den nächsten Jahren schließen lassen. Des Weiteren sprechen die naturnahe Umgebung in Kombination mit der unmittelbaren Nähe zur Klagenfurter Innenstadt „klar für die Immobilie“. Supermärkte, Kindergärten und Schulen sind mit dem Fahrrad bequem erreichbar. Durch die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist man in nur 20 Minuten in der Klagenfurter Innenstadt.

Spatenstich „Vitrino“: Peter Schönfeldinger, Markus Viertbauer, Michael Leifert, Stefan Pernsteiner, Martin Pertl, Bürgermeister Christian Scheider und Josef Hambrusch (von links) © Hannes Krainz

Für die insgesamt 78 freifinanzierten Wohnungen (in zwei Häusern) wird eine Fläche von 10.500 Quadratmetern in der Gendarmeriestraße verbaut. Die Einheiten reichen von rund 40 bis 110 Quadratmetern und sind alle mit Freiflächen in Form von Balkonen oder Terrassen konzipiert und sprechen demnach Singles, Paare wie auch für Familien gleichermaßen an. Den zukünftigen Eigenheimbesitzern stehen zudem 86 Autoabstellplätze (unter anderem in einer hauseigenen Tiefgarage), Fahrradabstellplätze, Einlagerungsräume und ein Kinderspielplatz zur Verfügung. Das Projekt wurde von ÖGNI mit Gold zertifiziert und zeichnet eine besonders nachhaltige Immobilie aus, so wird die Fußbodenheizung, die in allen Wohneinheiten zu finden ist, mittels Fernwärme bedient. Übrigens: Der Quadratmeterpreis beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Am Dienstag, 16. April, erfolgte der Spatenstich. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant.