Die Filiale der Bäckerei Wienerroither in der Waidmannsdorfer Straße vis-à-vis der Pädagogische Hochschule Kärnten wird am 15. Juni geschlossen. Das bestätigt Bäckerei-Chef Martin Wienerroither auf Nachfrage. „Es ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Wir konzentrieren uns auf den Verkauf. Die Filiale in der Waidmannsdorfer Straße ist dagegen stark auf den Gastronomiebetrieb ausgerichtet“, sagt Wienerroither. Derzeit führe man Gespräche mit Interessenten, Ziel ist, dass die Filiale von einem neuen Betreiber auch in Zukunft als Caféhaus geführt wird.

Wenig Begeisterung über die Entscheidung des Unternehmens mit Hauptsitz in Pörtschach zeigen die Waidmannsdorferinnen und Waidmannsdorfer. In der Facebook-Gruppe „Waidmannsdorf, hier lebe ich!“ wird die Enttäuschung verschriftlicht. „Ein Schritt mehr in Richtung wenig attraktives Klagenfurt“, schreibt eine Userin.