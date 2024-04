In österreichischen Haushalten leben insgesamt 1,5 Millionen Katzen und 629.120 Hunde. Im Schnitt geben Herrchen und Frauchen 75 Euro pro Monat für ihre Lieblinge aus. Klar, dass sich daraus ein großer Markt ergibt. Hier setzen die Tiergesundheitstage, am 19. und 20. April im Südpark Klagenfurt an.

Von 9 bis 16 Uhr präsentieren sich Aussteller aus den Bereichen Tiergesundheit, Tierpflege, -ernährung und -training, aber auch aus den Bereichen Tiergestützte Therapie, Wellnesstechnologie für Tier- und Mensch den Besuchern des Einkaufszentrums. Es gibt Informationen über Magnetfeld- und Lichttherapie für Tier und Mensch, Freizeitaktivitäten wie Ziegentrekking, Ziegenyoga, Kuh-Coaching und Wanderungen mit Alpakas oder Tiertrainerausbildungen.