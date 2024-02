Per Gläubigerantrag wurde am Freitag am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren über Leotrim Zhegrova, seines Zeichens ehemaliger Betreiber des Royal Donat Shops im Klagenfurter Südpark, eröffnet. Das geben der AKV und KSV 1870 bekannt.

Höhe der Passiva nicht bekannt

Die Höhe der Aktiva und der Passiva sind derzeit noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob von dieser Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind. Bekannt sei nur, dass der Royal Donat Shop im Südpark vom Schuldner betrieben wurde.

Zur Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Christiane Hoja-Trattnig aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 11. März angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 26. März um 10.30 Uhr am Landesgericht Klagenfurt statt.