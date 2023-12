Nur von kurzer Dauer war das Gastspiel des Sportriesen XXL im Klagenfurter Südpark. Seit Ende Oktober hat das große, zweistöckige Geschäft geschlossen. „Zwei große, internationale Ketten werden sich die Fläche teilen. Namen kann ich noch keine nennen“, sagte Center-Manager Heinz Achatz anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Einkaufszentrums Anfang November.

Jetzt, wo nach sechs Monaten Verhandlungszeit die Verträge unterschrieben sind, freut sich Achatz umso mehr, die Neuigkeiten verkünden zu dürfen: Der Moderiese „New Yorker“ und der Diskonter „Action“ werden sich die ehemalige XXL-Filiale aufteilen. „New Yorker eröffnet auf 1600 Quadratmetern einen Mega-Store über zwei Stockwerke, während Action auf 1000 Quadratmetern im ersten Stock untergebracht sein wird“, sagt Achatz.

Eröffnung 2024

Mit den neuen Shop-Partnern ist der Center-Manager „sehr zufrieden. New Yorker ist einer der Top-5 Modehändler in Europa, dazu einer, der seit der Pandemie am stärksten wächst.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass beide Ketten keinen Onlineshop hätten, die Kunden also im stationären Handel einkaufen müssen. Die „New Yorker“-Filiale eröffnet vor Ostern, „Action“ Mitte Februar.

Die Neuzugänge stehen laut Achatz wirtschaftlich in keinem Zusammenhang. „New Yorker“ ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im deutschen Braunschweig, das mehr als 1200 Filialen in 47 Ländern betreibt und über 23.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Wurzeln von „Action“ liegen in den Niederlanden, inzwischen finden sich aber über 2300 Filialen in elf Ländern, fast 80.000 Mitarbeiter nennen den Diskonter ihren Arbeitgeber.