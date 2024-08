Vom 29. August bis 1. September findet wieder das Pink Lake Festival am Wörthersee statt. Zu Beginn noch als Nischenprodukt belächelt, etablierte sich das Festival für die schwule und lesbische Zielgruppe mit den Jahren zu einem bunten Wirtschaftsfaktor, der den Hoteliers, Ausflugszielen und Gastronomen rund um den See viel Geld in die Kassen spült. Eine Verlängerung um zwei Tage ist angedacht.

4.500 Übernachtungen lassen die Kassen klingeln

2023 brachte das Festival, das Vielfalt und Toleranz lebt, 4.500 Übernachtungen von Besuchern aus 25 Ländern. Auch heuer ist die Buchungslage hervorragend. „Wir sind höchst zufrieden mit der Entwicklung des Festivals als Verlängerung der Saison. Die Festivalpässe, die für alle offiziellen Veranstaltungen des Pink Lake gültig sind, wie die Almdudler Almrauschparty, die Durex Club Night in der ‚Fabrik‘ und Zutritt auf eines der Partyboote am Samstag, waren rasch ausverkauft“, erklärt Peter Peschel, Geschäftsführer des Wörthersee Rosental Tourismus. Mehr Pässe wolle man nicht verkaufen, um die Qualität zu halten, einzelne Tickets für die Almrauschparty und das Clubbing am Freitag gibt es jedoch noch.

Festival soll um zwei Tage verlängert werden

Daher wird überlegt, das Festival zu verlängern. „Wir haben von den Gästen die Rückmeldung bekommen, dass in den drei Tagen sehr viel passiert. Da bleibt oft nicht genug Zeit, die Schönheit der Region voll auszukosten, daher planen wir, mit den Initiatoren Jeffrey Wahl und Michael Drescher, das Festival um zwei Tage zu verlängern“, freut sich Peschel über den Erfolg. Viele Touristen, die extra für die Pink Lake anreisen, wollen nicht nur feiern, sie kommen auch, um die Gegend mit dem Rad zu erkunden, zu wandern und sportlich aktiv zu sein.

Die Zielgruppe der LGBTQ+ Community darf als Wirtschaftsfaktor nicht unterschätzt werden. Laut einer Marktforschung zum Festival aus 2023 buchen 73 Prozent der Gäste für mindestens vier Tage ein Hotelzimmer. Neben den Hotelkosten wird auch sonst viel Geld ausgegeben. „Die genauen Tagesausgaben der Gäste sind vertraulich, liegen je nach Einkommensgröße zwischen 100 und 500 Euro pro Tag“, streicht Jeffrey Wahl hervor.

Gefragt nach der Wertschöpfung ergänzt er, dass sehr reger Betrieb in den Hotels und in der Gastronomie herrscht, gerne und kräftig konsumiert wird. Besonders die Partnerbetriebe sind dementsprechend zufrieden. Die Bürgermeisterin von Pörtschach, Silvia Häusl-Benz (ÖVP) zeigt sich erfreut über die Entwicklung in den letzten 15 Jahren. „Die gesamte Gemeinde trägt dazu bei, dass sich die zahlreichen Gäste wohl und willkommen fühlen. Die Unternehmer ziehen an einem Strang, dekorieren ihre Lokale und Geschäfte und tragen so dazu bei, dass die Gäste gerne und länger wiederkommen“, erklärt Häusl-Benz. Sie bekommt von den Unternehmern im Ort die Rückmeldung, dass die Wertschöpfung enorm hoch ist, handelt es sich laut ihr um ein freundliches, spendables Publikum.

Tausende Besucher teilen ihre Urlaubserlebnisse via Social Media und sorgen so für unbezahlbare Werbung für die Region © Daniel Gollner/Region Wörthersee-Rosental

Nicht nur die Touristiker sind zufrieden, auch die umworbenen Gäste freuen sich über das Angebot des Festivals, 91 Prozent der Gäste bewerten die Pink Lake mit „sehr gut“ und „gut“. Die positive Wahrnehmung der Region wird dementsprechend via Social-Media-Kanälen verbreitet und sorgt für unbezahlbare Werbung.