In Pöckau in der Gemeinde Arnoldstein befindet sich Europas erstes energieautarkes Wohnprojekt, ein sogenanntes „Blackout-Dorf“, das sich vollständig mit Ökoenergie selbst versorgen kann und im Falle eines Blackouts einen Monat lang autark – ohne Unterstützung von außen – bleibt. Möglich machen dies Tischherde und ein eigenes Wohnungsstromnetz sowie Brennholzdepots und eine Wasserversorgung durch vorhandene Eigenbrunnen. Neben dem Blackout-Aspekt sind die neun Häuser nachhaltig gebaut, die Zufahrtswege aus Schotter statt Beton und ein Schwimmteich inmitten der Anlage. Das Wohnprojekt bietet auch Anschlüsse für Elektrofahrzeuge sowie Gärten mit Hochbeeten für den Anbau von Obst und Gemüse. Im Gegensatz zu anderen Luxusprojekten richtet sich dieses Vorhaben an eine breite Bevölkerungsschicht, darunter Singles, Paare und Familien. In das Projekt werden insgesamt rund zwölf Millionen Euro investiert.