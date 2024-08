Von 1998 bis 2007 flimmerte die Fernsehserie „Medicopter 117 – Jedes Leben zählt“ über die Fernsehbildschirme im deutschsprachigen Raum. Am Steuer des Medicopters saß der Bayer Hans-Jürgen Ostler, der mit seiner HTM Helicopter Travel Munich GmbH jahrelang Teil der Film- und Fernsehgeschichte war. Im Film „The Peacemaker“ saß er mit George Clooney im Cockpit, in „Knight and Day“ mit Tom Cruise. Als Privatpilot zählte auch die mittlerweile verstorbene Milliardärin Heidi Horten zu seinen Kunden.