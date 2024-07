Viele Fragezeichen gibt es rund um die geschlossene Billa-Filiale in der Feschnigstraße in Klagenfurt. „Es gibt absolut keine Information, warum und ob es einen Nachfolger geben wird. Dieser Billa war ja immer gut besucht“, berichtet ein Leser der Kleinen Zeitung. Sucht man im Internet, erhält man nur die Information, dass der Markt dauerhaft geschlossen ist.

Auf Nachfrage erhält man vom Billa-Mutterkonzern Rewe folgende Information: „Wir arbeiten laufend an der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes, um unseren Kund:innen ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten zu können. Die angesprochene Filiale in der Feschnigstraße konnte diese Anforderungen leider nicht mehr erfüllen, weswegen wir uns nach eingehender Prüfung für eine Schließung des Marktes im per Ende Juni 2024 entschieden haben. Dieser Schritt fiel uns nicht leicht, jedoch kann die Filiale aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter betrieben werden.“

Neuer Billa geplant

Billa betreibt aktuell 16 Märkte in der Kärntner Landeshauptstadt, davon drei Billa-Plus. Die Zahl wird sich demnächst wieder erhöhen: Wie im Amtsblatt ersichtlich ist, hat die Billa Aktiengesellschaft um Erteilung der gewerberechtlichen Genehmigung für eine Betriebsanlage am Standort Keutschacher Straße 2-4 (ehemalige ÖAG-Gründe) angesucht. Die Frage, ob es ein regulärer Markt oder ein größerer Billa-Plus-Markt wird, will Rewe aktuell nicht beantworten: „Da wir zurzeit mitten im Abstimmungs- und Planungsprozess stehen, können wir leider noch keine weiteren Informationen teilen“, heißt es vom Unternehmen.