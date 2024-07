Über das Vermögen von Wolfgang Senft, dem Betreiber des Restaurants „Blattschuss“ im Schloss Mageregg in Klagenfurt, wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten betragen rund 154.000 Euro, die Überschuldung 123.600 Euro. Von der Insolvenz sind rund zehn Gläubiger und sechs Dienstnehmer betroffen. Der Schuldner plant die Fortführung des Gastronomiebetriebes „Blattschuss“ und den Abschluss eines Sanierungsplanes.

Fehlentscheidungen

Senft hat seit 1. Jänner 2022 von der Kärntner Jägerschaft den Gastronomiebetrieb im Schloss Mageregg gepachtet und betreibt diesen unter dem Namen „Blattschuss“. In der Vergangenheit hat er auch das Restaurant am Golfplatz Moosburg geführt, dieses hat er bereits 2023 aufgegeben. Die Ursachen der Insolvenz werden im Antrag wie folgt dargestellt: aufgrund der vertraglichen Betriebspflicht musste der Schuldner eine Vielzahl an Mitarbeitern beschäftigen, ohne dass die diesbezüglichen in Aussicht gestellten Umsätze erzielt werden konnten. Des Weiteren kam es aufgrund eines Wasserschadens zu unvorhergesehenen Reparaturarbeiten. Auch die Entscheidung, das Golfrestaurant in Moosburg zu führen, stellte sich als Fehlentscheidung heraus. Es wurden nach und nach immer mehr Verluste eingefahren.

Zum Insolvenzverwalter wurde Walter Dellacher, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 20. August 2024, die Sanierungsplantagsatzung am 1. Oktober 2024 statt.