Per Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt am Donnerstag ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma „K.G.L HandelsGmbH“ (Rudolfsbahngürtel, Klagenfurt) eröffnet. Das geben KSV 1870 und der AKV bekannt. Betrieben wird ein Großhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baustoffen, Photovoltaikanlagen und Zubehör.

Informationen über Vermögen und Schulden würden derzeit noch nicht vorliegen. Ab sofort können Gläubigerforderungen angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Franz-Xaver Moser, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt.

Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 29. Juli statt.