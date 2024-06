Am Montag, 3. Juni, wurde über das Vermögen der Firma des Einzelunternehmers Albert Mandl aus Pischeldorf über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der Schuldner beschäftigt sich mit der Durchführung von Hausmeistertätigkeiten. Ferner befasst er sich mit dem Einzelhandel mit Waren aller Art unter anderem mit Düngemittel und Pflanzen. In der Vergangenheit führte er zudem eine Werbeagentur.

Derzeit liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Gregor Sandner bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 22. Juli 2024 statt.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 8. Juli 2024 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 und den AKV Europa angemeldet werden. Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at oder klagenfurt@akveuropa.at