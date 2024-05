Die Genehmigung umfassender Sportsubventionen standen am Dienstag auf der Stadtsenats-Tagesordnung von Sportreferent Franz Petritz (SPÖ). Er brachte heute einen Gesamtbetrag von rund 290.000 Euro an Sportförderungen für Vereine zur Genehmigung ein. Damit unterstreiche die Stadt einmal mehr „den hohen Stellenwert des Sports in der Landeshauptstadt. Die zahlreichen Sportvereine tragen wesentlich dazu bei, die Bevölkerung zur Bewegung zu animieren, was sich nicht zuletzt auch auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevölkerung positiv auswirkt“, so Petritz.

Budget für Public Viewing

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die Fußball Europameisterschaft 2024 statt. Dazu gibt es auch wieder ein Public Viewing am Neuen Platz. Hauptorganisator ist die Firma Dobesch Event GnbR, welche seitens der Stadt eine Förderzuschuss in Höhe von 50.000 Euro erhält. Den dazugehörigen Antrag brachte Sportreferent Petritz ein.

Ein Leben mit einer Schwerstbehinderung bringt für die Kinder und ihre Familien Belastungen mit sich, die für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind. Sie bedürfen daher der besonderen Solidarität ihrer Mitmenschen .Auch in diesem Jahr wird es wieder eine vierwöchige Ferienbetreuung geben, um in dieser Zeit die Last dieser Familien ein wenig zu verringern. Diese Ferienbetreuung findet in Kooperation mit dem Elternverein der Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (SeF Klagenfurt/Waidmannsdorf) und der Mobilen Kinderkrankenpflege Kärnten (MOKI), die die Projektleitung übernimmt, statt. Die Stadt stellt dazu einen Förderbetrag von rund 32.500 Euro zur Verfügung. Den Antrag dazu stellte Stadträtin Constance Mochar,(SPÖ) als zuständige Referentin für die Bereiche Frauen, Familie und Jugend.