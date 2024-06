Es war Liebe auf den ersten Klick: Die Klagenfurterin Beatrix Roschar lernte im September 2021 den Deutschen Florian Laerbusch über die Datingplattform Tinder kennen und lieben. Knapp ein Jahr führte das junge Paar dann eine Fernbeziehung, ehe sich der 32-Jährige entschloss, in der Heimat seiner Liebsten sesshaft zu werden. Nur ein Jahr später folgte der Heiratsantrag auf der spanischen Baleareninseln Mallorca. Zusammen wagte man sich an die Planung der Traumhochzeit, was das Brautpaar aber dabei erlebte, gleicht einer wahren Odysee.

Denn auf der Suche nach einer passenden Location, um den schönsten Tag im Kreise von Familie und Freunden zu feiern, bewiesen die beiden nicht gerade ein glückliches Händchen. Alles stand im Haubenlokal Hobisch bereit, doch das Klagenfurter Restaurant schlitterte in die Pleite. Danach fand man die Alternative mit dem 1st Lakehouse am Hörzendorfer See. Das Lokal im Bezirk St. Veit machte es dem ersten Lokal aber nach. Das Paar stand von heute auf morgen ohne Lokalität für die Feierlichkeiten da – und das nur wenige Wochen vor dem Jawort.

Beatrix und Florian Laerbusch heirateten Ende Mai © Privat/kk

Aber Ende gut, alles gut! Am 25. Mai wurde im Kreise von 45 Gästen geheiratet und anschließend im Genuss-Restaurant Der Hambrusch in Grafenstein gefeiert. „Es hat alles geklappt und es war alles perfekt“, erklärt das frischvermählte Paar überglücklich.