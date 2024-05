In der Liebesgeschichte von Jessica und Stefan Kienberger hatte einmal mehr die mobile Dating-Plattform „Tinder“ ihre Finger im Spiel. Dort haben sich nämlich die Bautechnikerin und der Qualitätsmanager kennen und in weiterer Folge lieben gelernt. Dabei machte es ihm die Klagenfurterin anfangs nicht gerade leicht. „Weil ich damals noch die HTL-Abendschule besuchte, zeigte Jessica kaum Interesse. Sie dachte wohl, dass ich keine Zeit für sie habe“, erzählt Stefan Kienberger. Also war mal ein halbes Jahr Funkstille. Doch der Klagenfurter ließ nicht locker. Mit dem ersten „Date“ in der GIG-Bar war es um die beiden geschehen. „Von diesem Zeitpunkt an waren wir unzertrennlich“, erzählt der 31-Jährige.

Seit mittlerweile acht Jahren sind die beiden ein Paar – „mit großartigen Reisen, Abenteuern und vielen weiteren Höhenpunkten“, wie der Bräutigam im Gespräch mit der Kleinen Zeitung verrät. Und er wusste: „Das ist für die Ewigkeit!“. Also musste er sich für diese besondere Frau auch einen besonderen Antrag überlegen. Im November des Vorjahres war es dann so weit: Stefan Kienberger organisierte einen romantischen Abend auf der Sternwarte Klagenfurt mit Prosecco, Pralinen, Rosen und einem sternenklaren Himmel. „Unter dieser Kulisse konnte Jessica nur ,Ja´ sagen“, war sich der Bräutigam sicher und behielt recht.

Danach ging alles sehr schnell, binnen nur weniger Monate haben die gebürtige Feldkirchnerin und der Klagenfurter ihre Traumhochzeit organisiert. Geheiratet wurde übrigens bei Lillis Feststadl in Klein St. Veit am 4. Mai mit Familie und engsten Freunden. Vor einer traumhaften Kulisse fand die standesamtliche Trauung vor Ort im Freien statt. Danach folgte – passend zur Trachtenhochzeit – der Bieranstich und eine lange Partynacht.

Die Hochzeitsreise wird Frau und Herrn Kienberger im August nach Kreta führen. „Wir lieben es gemeinsam die Welt zu bereisen und hoffen, dass wir es bald mit unseren Kindern gemeinsam erleben können“, erzählt das frischvermählte Paar.