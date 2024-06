Alles andere als erfreulich gestaltete sich der Dienstagnachmittag in der Firma Likos. Am Landesgericht Klagenfurt musste per Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über die GmbH eröffnet werden.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Unterloibl im Rosental befasste sich laut AKV mit Dachdeckerarbeiten. Die Höhe der Passiva ist derzeit noch unbekannt. Genauso unklar ist, ob Dienstnehmer vom Konkurs betroffen sind. Was hinter der Insolvenz steckt, ist ebenfalls noch offen. Erst Ende Juli entscheidet sich, ob der Betrieb fortgeführt werden kann.

Forderungen bis 8. Juli

Zum Insolvenzverwalter wurde Rudolf Vouk bestellt. Forderungen können ab sofort bis zum 8. Juli über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.