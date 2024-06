Wer auf die Aufsichtsplattform des Stadtpfarrturms St. Egid in Klagenfurt gelangen will, muss eine Wendeltreppe mit 225 Stufen erklimmen. Schon beim ersten Mal zieht es in den Waden. Man kann sich vorstellen, wie es Daniel Hofstätter geht, wenn er bis zu 20 Mal pro Tag hinauf und hinuntergeht. Nicht selten trägt er in jeder Hand einen Kanister Wasser oder andere schwere Gegenstände.