Im Mittelalter wäre er ein Unehrenhafter gewesen, obwohl seine Aufgaben sehr wichtig für die Gemeinschaft waren: Als Türmer und Nachtwächter war er Feuerrufer und Stundenrufer. Die Nachtwächter, von denen es in der 800-Einwohner-Stadt Klagenfurt sechs gab, entzündeten auch die Lichter und verschwanden mit Aufkommen der Elektrizität im 19. Jahrhundert aus dem Stadtbild. Horst Ragusch (61), der am Donnerstag zu Mariä Lichtmess eine Nachtwächterführung mit Laternen und Feuerschale in Klagenfurt abhält, hat uralte, ausgestorbene Berufe wieder zum Leben erweckt.