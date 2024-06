Am 7. Juni findet bereits zum 16. Mal die Aktion „Lange Nacht der Kirchen“ statt. An 90 Standorten in ganz Kärnten bieten Kirchen ein vielfältiges Programm, unter anderem mit meditativen Klängen, Gebeten und Gottesdiensten, Literatur, Vorträgen und Gesprächen.

Auch über 30 Kirchen aus dem Großraum Klagenfurt laden ein, hinter die Kulissen zu blicken. Von 18 bis 19.30 Uhr lädt zum Beispiel das Domkapitelhaus zu einer Führung durch das Kapitelzimmer und die frisch renovierte Kapelle. Um 19.15 Uhr führen die Dom-Mesner durch die barocke Sakristei. Zeitgleich erzählt Rosemarie Spöck Interessantes und Wissenswertes über die Loretto Kapelle. Von 18 bis 22 Uhr kommen die Besucher mit dem neuen Türmer Daniel Hofstätter kostenlos auf den Stadtpfarrturm und dürfen den Ausblick über Klagenfurt genießen.

Das ganze Programm und alle teilnehmenden Kirchen der „Langen Nacht der Kirchen“ gibt es online auf langenachtderkirchen.at zu entdecken.