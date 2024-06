Am 7. Juni findet in Österreich wieder die „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Alleine kärntenweit machen dabei fast 100 Kirchen mit. Im Lavanttal sind die Pfarre Wolfsberg, das Katholische Jugendzentrum „Avalon“, das Haus Benedikt, der Propsthof in St. Andrä sowie die Pfarrkirche St. Margarethen involviert. Im Bezirk Völkermarkt gibt es ein Programm in der evangelischen Christuskirche in Völkermarkt und in der Pfarrkirche in Bleiburg/Pliberk.

„Die ,Lange Nacht der Kirchen‘ ist ein fixer Bestandteil im Angebot der christlichen Kirchen Kärntens, bei dem haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen können, was Kirche alles ist“, sagt Kärntens Projektkoordinatorin Iris Binder. Das vielschichtige Programm umfasse, so Binder, „all das, was die Menschen beschäftigt, bewegt und berührt, und lädt zum Kennenlernen, zum Entdecken, zur Auseinandersetzung und zum Dialog ein“.