Der Termin wurde mehrmals verschoben, jetzt soll alles fixiert sein. Endgültig. Die Rede ist von der Umgestaltung des nordwestlichen Teils des Heuplatzes. Nach den Osterfeiertagen, am 8. April, sollen die Arbeiten starten. Für Bezirksbauleiter Michael Pirker ist es das letzte Großprojekt, bevor er Ende des Jahres in den Ruhestand wechselt. „Die Finanzierung ist gestanden. Allerdings hat die Ausschreibung länger als geplant gedauert. Bei einem Baustart im Vorjahr wären wir in die Heizsaison hineingerutscht“, erklärt Pirker die Verzögerung. Im Zuge der Bauarbeiten wird nämlich die alte Fernwärmeleitung von den Stadtwerken entfernt und durch eine neue ersetzt. Ist es draußen kalt, wird es in den betroffenen Haushalten ungemütlich.