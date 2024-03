Drei Carlovers-Filialen gibt es in Österreich – in Linz, Graz und Klagenfurt. Alle drei Filialen stehen für „professionelle Autopflege“ (innen und außen). Als einziges Unternehmen in Österreich bieten diese eine Pkw-Innenreingung „per Hand am Band“ an – das Ganze sofort und ohne Termin. Die transparente Architektur aller drei Standorte ermögliche den Autobesitzern einen permanenten Blick auf das Fahrzeug, während dieser in der Lobby entspannt.