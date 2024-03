Feschnig wächst. In den letzten Jahren ist in diesem Stadtteil im Norden Klagenfurts Wohnblock um Wohnblock aus dem Boden geschossen, neue Projekte sind in Planung. Kollitsch baut unter dem Projektnamen „Unsereins“ rund 253 Wohnungen an der Feschnigstraße, östlich davon will Real-Wohnbau die „Wohnanlage Waldrandgasse“ errichten und weiter nördlich, angrenzend an die Firma Dr. Schär, wurden kürzlich 52 Wohnungen von „Wohnwelt Immobilien“ fertiggestellt.