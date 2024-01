Drei Dinge muss ein Mann traditionell in seinem Leben tun: Ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen. Neben stereotypisierten Vorstellungen im Allgemeinen ist auch das Hausbauen an sich mittlerweile in Verruf geraten. Neue Einfamilienhäuser verbrauchen wertvollen Boden, fördern Zersiedelung und befeuern den Individualverkehr. Nichtsdestotrotz bleiben sie der Traum vieler Menschen – dem auch die Stadt Klagenfurt mit neuen Siedlungswidmungen nachkommt.