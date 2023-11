In der Klubsitzung am Montag wurde Gemeinderat Christian Glück einstimmig zum geschäftsführenden Klubobmann der SPÖ Gemeinderatsfraktion in Klagenfurt gewählt. Er wird nun gemeinsam mit Klubobmann Stadtrat Franz Petritz die SPÖ im Gemeinderat leiten. „Als stärkste Fraktion ist es unsere demokratische Verpflichtung, das Sprachrohr für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter im Gemeinderat zu sein – mit Christian Glück kann dieser Verantwortung ab sofort noch besser nachgekommen werden“, sagt Petritz.

„Christian Glück wird die Führungsebene des Klubs verstärken, damit die politische Botschaft der Sozialdemokratie noch deutlicher positioniert werden kann“, ergänzt SPÖ-Vizebürgermeister Philipp Liesnig.

Glück seit 2015 im Gemeinderat

„Als Familienvater ist es mir ein besonderes Anliegen, unsere Landeshauptstadt noch lebenswerter zu gestalten. Und ein wichtiger Beitrag hierzu ist es speziell in der aktuellen Situation, dass die Stadtpolitik transparent und sauber arbeitet“, sagt Glück. Er ist seit 2015 ordentlicher Gemeinderat für die SPÖ in Klagenfurt. Aktuell zeichnet er sich in der Stadt als Obmann des Ausschusses für Kommunale Dienste, Straßenbau und ÖPNV verantwortlich. Seit 2013 bekleidet er die Funktion des geschäftsführenden Vorsitzenden in der Sektion Waidmannsdorf / Uni. Des Weiteren ist er stellvertretender Obmann der Kinderfreunde Klagenfurt. Glück ist Vater einer Tochter und eines Sohnes, verheiratet und leidenschaftlicher Petanque-Spieler.