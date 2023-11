Ob zur Strukturreform, zum Budget oder wie zuletzt auch zur hohen Zahl an Krankenstandstagen im Magistrat. Neos-Klubobmann Janos Juvan schildert gerne seine Sicht der Dinge. Viele der rund 1800 Magistratsmitarbeiter der Stadt Klagenfurt haben nun genug gehört. In einem offenen Brief wandte sich die Personalvertretung am Freitag, 17. November, direkt an Juvan. Darin fordern sie den Neos-Chef zu einem respektvolleren Umgang im öffentlichen Diskurs auf.