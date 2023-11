Ein Fotoshooting im Klagenfurter Rathaus stand für die Klagenfurter Neos für kommenden Freitag am Programm. Neue Sujetfotos der Gemeinderatsmitglieder hätten im Gemeinderats-, Stadtsenats- und Festsaal entstehen sollen. Am vergangenen Freitag wurde eine Reservierungs-Anfrage gestellt, am Montag kam dafür die Absage aus dem Büro von Bürgermeister Christian Scheider (TK).