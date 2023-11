Ein Großteil der rund 1800 Magistratsbediensteten hat ordentlich Spundus vor Magistratsdirektor Peter Jost. Zu hören ist: „Er vergisst nichts und keiner will, dass er ihn aufgeschrieben hat.“ Nur wenige trauten sich in der Vergangenheit, Jost die Stirn zu bieten. Schon gar nicht in Form von öffentlicher Kritik, wie es der Chef des Stadtrechnungshofes, Michael Pignitter, getan hat.