Mit dem neuen ÖBB-Nightjet rollte am Dienstag eine Delegation der Klagenfurter Stadtregierung nach Graz. In der steirischen Landeshauptstadt tauschten sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Bürgermeister Christian Scheider (TK) über Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Koralmbahn aus. Ab Ende 2025 benötigen Zug-Gäste nur 45 Minuten in die jeweils andere Landeshauptstadt. Dadurch soll der zweitgrößte Ballungsraum Österreichs entstehen.