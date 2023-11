Mit einer zweitägigen Österreich-Tour feierten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mit ihrem neuen Flaggschiff, dem Nightjet der nächsten Generation, Weltpremiere. Am Dienstag mache dieser in Klagenfurt und Graz Station. Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 sind diese Züge auf den Linien Wien-Hamburg sowie Innsbruck-Hamburg im Einsatz. Im kommenden Jahr wird auch die Linie Wien-Bregenz auf die neue Nightjet-Generation umgestellt.

„Der neue Nightjet bietet eine nachhaltige und komfortable Verbindung zu europäischen Städten. Mit über 700 Millionen Euro investieren wir in 33 neue siebenteilige moderne Züge. Bis Ende 2024 werden wir 13 dieser neuen Züge im Einsatz haben. Unser klares Ziel ist es, die Fahrgastzahlen bis 2030 auf 3 Millionen zu verdoppeln“, erklärte ÖBB Regionalmanager-Stellvertreter Josef Rojak. Der Nightjet bringe nicht nur erstklassige Verbindungen nach Europa, sondern biete auch unmittelbare Vorteile für die Steiermark und bezeichnet den Zug als „grüne Brücke zwischen Graz und europäischen Städten, die nicht nur die Mobilität, sondern auch das Zusammenwachsen der Regionen fördert“. Kärntens Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) ist überzeugt, dass der Nightjet den Qualitätsstandard im Reisesektor kontinuierlich verbessern werde.

Wallis, VLang, Stock und Amon bei der Vorstellung des neuen Nightjet in Graz © Marek Knopp/Öbb

Bei der Vorstellung am Grazer Hauptbahnhof verschafften sich unter anderen ÖBB Regionalmanager Peter Wallis, Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG Sabine Stock und Werner Amon, Landesrat für Europa, Internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal, einen Einblick in den neuen Nightjet.

Die siebenteiligen Nightjets bestehen aus je zwei Sitzwagen (Steuerwagen & Multifunktionswagen), drei Liegewagen und zwei Schlafwagen. Die maximale Gesamtkapazität pro Garnitur beläuft sich auf 254 Plätze. Der Multifunktionswagen bietet sechs Fahrradstellplätze sowie mehr Platz für Gepäck, Kinderwagen und Sportequipment. Technisch ist der Zug mit kostenlosem WLAN mit dem OnBoard-Portal ÖBB Railnet night, einem modernen Fahrgastinformationssystem sowie den konventionellen Steckdosen samt Lademöglichkeiten via USB oder induktiver Ladestation, mobilfunkdurchlässigen Fensterscheiben sowie Bediendisplay mit Lichtsteuerung oder Serviceruf zum Bordpersonal ausgestattet. Die Abteile sind mit einem elektronischen Zutrittssystem mithilfe von NFC-Karten und alle Wagen mit Videoüberwachung ausgestattet.